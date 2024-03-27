Власти Челябинской области назвали итоги 2023 года

В правительстве Челябинской области рассказали об итогах работы управлений и министерств региона в 2023 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Все программы реализуются своевременно, как в экономической, так и в социальной сферах. По ряду направлений имеются рекордные результаты. Челябинская область продемонстрировала устойчивость и высокий потенциал развития», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там также отметили, что в 2023 году зафиксирован рост промышленного производства на 11%.

Рост валового регионального продукта (ВРП) достиг 7,8%.

Кассовое исполнение нацпроектов составило 99%.

Кроме того, в регионе увеличилась поддержка социальных некоммерческих организаций (СОНКО).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области материальная поддержка населения выросла в 2,5 раза за шесть лет.