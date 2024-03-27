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Депутат Гаврилов дал советы по проверкам при сделках с недвижимостью

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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, какие нужны проверки при сделках с недвижимостью.
Депутат Гаврилов дал советы по проверкам при сделках с недвижимостью
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он заявил, что узнать о возможных обременениях позволяет услуга по предоставлению сведений из ЕГРН.

«Данный сервис позволяет обезопасить граждан от мошеннических действий при проведении сделок с недвижимостью. Убедиться в достоверности информации, содержащейся в выписке из ЕГРН, граждане могут с помощью QR-кода, размещённого на всех предоставляемых выписках», — сообщил Гаврилов.

По его словам, если продавец прислал выписку из ЕГРН в виде электронного документа, заверенного усиленной квалификационной подписью, то проверить корректность такой подписи можно на сервисе «Проверка электронного документа».

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