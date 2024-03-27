Россия доставит гумпомощь для мирных жителей сектора Газа

МЧС России доставит гумпомощь мирным жителям сектора Газа — самолёт Ил-76 уже вылетел в аэропорт города Эль-Ариш.

В составе гуманитарного груза — крупы, мука, сахар и другие продукты, а также средства личной гигиены общим весом более 29 т.

«Помощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут её в сектор Газа», — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе борт МЧС России доставил ещё одну партию гуманитарного груза жителям Газы.

16 марта Военно-воздушные силы Германии сообщили о сбросе гуманитарной помощи над сектором Газа: на парашютах спустили контейнеры с продуктами питания весом 4 т.