РИА Новости: подросткам в ДНР предлагали через Telegram 1,5 млн рублей за взрыв школы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из школьников, а также педагогов и активистов «Народной дружины».
По словам школьника Егора, 25 марта соответствующее сообщение он получил от неизвестного аккаунта.
«Там сообщение: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 млн рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже», — сказал ученик.
По данным агентства, Егор обратился в «Народную дружину», где позже подтвердили, что аналогичные сообщения получили три ребёнка.
После рассказа школьников представители организации обратились в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что гражданам Белоруссии начали поступать сообщения с предложением совершить теракт.
Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию от граждан по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».