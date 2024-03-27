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РИА Новости: подросткам в ДНР предлагали через Telegram 1,5 млн рублей за взрыв школы

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Подросткам в ДНР неизвестные через Telegram, как в случае с терактом в «Крокус Сити Холле», предлагали за 1,5 млн рублей устроить атаку на новоазовскую школу №1 уже после трагедии в Красногорске.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на одного из школьников, а также педагогов и активистов «Народной дружины».

По словам школьника Егора, 25 марта соответствующее сообщение он получил от неизвестного аккаунта.

«Там сообщение: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 млн рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже», — сказал ученик.

По данным агентства, Егор обратился в «Народную дружину», где позже подтвердили, что аналогичные сообщения получили три ребёнка.

После рассказа школьников представители организации обратились в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что гражданам Белоруссии начали поступать сообщения с предложением совершить теракт. 

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию от граждан по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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