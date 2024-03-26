Путин призвал жёстко пресекать силовое давление на бизнес
Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
«Прошу жёстко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», — сказал президент.
Также он заявил о необходимости держать на контроле ситуацию в миграционной сфере.
Кроме того, российский лидер поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу.