Путин призвал жёстко пресекать силовое давление на бизнес

Президент России Владимир Путин заявил, что Генпрокуратура должна жёстко пресекать попытки давления на российский бизнес.

Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

«Прошу жёстко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности», — сказал президент.

Также он заявил о необходимости держать на контроле ситуацию в миграционной сфере.

Кроме того, российский лидер поблагодарил прокуроров Донбасса и Новороссии за их работу.