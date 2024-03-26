Невролог Шиндряева рассказала о причинах боли в пояснице

Доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева рассказала, почему может болеть поясница.

«К частым причинам боли в пояснице относят, например, грыжи и протрузии. Это мышечно-тонический синдром на фоне костно-суставных изменений поясничного отдела позвоночника, который случается из-за травм или остеохондроза», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, ещё одной причиной могут быть камни в почках.

Как отметила Шиндряева, в ряде случаев заболевания внутренних органов распространяются на поясничный отдел.

Ранее диетолог Полина Журавлёва в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что базовый уровень метаболизма зависит от генетики, то есть два на первый взгляд одинаковых человека могут по-разному набирать вес.