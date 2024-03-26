В Ижевске мемориал жертвам теракта в «Крокусе» разместят у Свято-Михайловского собора

В Ижевске мемориал жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» с 27 марта разместят у Свято-Михайловского собора.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова.

«Рядом с собором установят столы, здесь можно будет возложить цветы, зажечь свечи», — сказал Чистяков.

По его словам, мемориал будет открыт до 40-го дня с момента трагедии, передаёт izh.kp.ru.

Ранее певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» намерены создать мемориал.