В Ижевске мемориал жертвам теракта в «Крокусе» разместят у Свято-Михайловского собора
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на главу города Дмитрия Чистякова.
«Рядом с собором установят столы, здесь можно будет возложить цветы, зажечь свечи», — сказал Чистяков.
По его словам, мемориал будет открыт до 40-го дня с момента трагедии, передаёт izh.kp.ru.
Ранее певец, бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении «Крокус Сити Холла» намерены создать мемориал.