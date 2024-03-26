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Психолог Щербакова: записки помогут перестать забывать о важных делах

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Медицинский психолог Ольга Щербакова дала советы, как перестать забывать о важных делах, таких как выключить утюг и закрыть дверь.
Психолог Щербакова: записки помогут перестать забывать о важных делах
  • Gettyimages.ru

«Всегда держать важные дела в уме помогут записки-напоминалочки. Например, «проверь утюг», «выключи свет». Для этого подойдут яркие стикеры, которые можно, например, наклеить на холодильник, входную дверь, другие места в квартире, которые находятся в поле вашего зрения перед выходом из дома», — заявила она в беседе с Life.ru.

В качестве другой полезной привычки Щербакова посоветовала класть вещи на свои места.

«К примеру, вы точно будете знать, где и какая вещь должна находиться, и не станете мучительно искать, если что-то потеряется», — заключила она.

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