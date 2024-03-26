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В Тюмени открыли программу «Наставники специального назначения»

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В Тюменской области открыли образовательную программу «Наставники специального назначения», в рамках которой будут обучать наставников для филиалов центра «Воин».
В Тюмени открыли программу «Наставники специального назначения»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Сегодня у вас начинается интенсивная образовательная программа «Наставники специального назначения». Вам предстоят очень интересные встречи с очень интересными людьми. Я уверен, что здесь за эти четыре дня вы получите очень хороший теоретический и практический фундамент знаний», — сказал губернатор Александр Моор.

Он также заявил о важности создания центра «Воин».

Ранее сообщалось, что форум «Молодой специалист — строитель будущего», состоявшийся 13—14 марта в Москве, посетили более 8000 человек.

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