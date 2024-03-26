В Тюмени открыли программу «Наставники специального назначения»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Сегодня у вас начинается интенсивная образовательная программа «Наставники специального назначения». Вам предстоят очень интересные встречи с очень интересными людьми. Я уверен, что здесь за эти четыре дня вы получите очень хороший теоретический и практический фундамент знаний», — сказал губернатор Александр Моор.
Он также заявил о важности создания центра «Воин».
Ранее сообщалось, что форум «Молодой специалист — строитель будущего», состоявшийся 13—14 марта в Москве, посетили более 8000 человек.