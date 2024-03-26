ФСБ: на Украине напавших на «Крокус» террористов хотели встретить как героев
- РИА Новости
«Раз они делали ноги, они всё же намеревались уйти. И я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Глава ФСБ добавил, что российские правоохранители делают всё для установления всех участников проведения теракта, как в России, так и в других странах.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.