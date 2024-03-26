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ФСБ: на Украине напавших на «Крокус» террористов хотели встретить как героев

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Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на Украине хотели встретить как героев террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл».
ФСБ: на Украине напавших на «Крокус» террористов хотели встретить как героев
  • РИА Новости

«Раз они делали ноги, они всё же намеревались уйти. И я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава ФСБ добавил, что российские правоохранители делают всё для установления всех участников проведения теракта, как в России, так и в других странах.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.

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