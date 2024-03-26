ФСБ: на Украине напавших на «Крокус» террористов хотели встретить как героев

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на Украине хотели встретить как героев террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл».

«Раз они делали ноги, они всё же намеревались уйти. И я открою небольшой секрет: на той стороне их хотели встретить как героев», — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава ФСБ добавил, что российские правоохранители делают всё для установления всех участников проведения теракта, как в России, так и в других странах.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что на украинской стороне для террористов готовили «окно» для отхода.