В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице начались гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей.

Об этом сообщает РИАМО.

Как отметил Бирюков, общая протяжённость тепловых сетей на территории столицы превышает 18 тыс. км.

«В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей», — пояснил чиновник.

Планируется провести 55 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах, общая протяжённость которых составляет 235 км.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье направят дополнительные средства на модернизацию котельных.