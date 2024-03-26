В домах по программе реновации на севере Москвы заняты почти 80% нежилых помещений

В домах, построенных по программе реновации на севере Москвы, расположено 175 нежилых помещений, из них в 138 уже размещены объекты социального, культурного и бытового назначения, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Размещение нежилых помещений на первых этажах новостроек по программе реновации имеет множество преимуществ. Это улучшает доступность товаров и услуг для жителей, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, а также создаёт комфортную и разнообразную городскую среду», — сказал Бочкарёв.

По его словам, с начала реализации программы реновации на севере города передано под заселение 38 новостроек.

«В нежилых помещениях в новостройках по программе реновации на севере Москвы 22% занимают магазины, ещё 22% — парикмахерские и салоны красоты, химчистки и прачечные, ателье и мастерские по ремонту», — отметил, со своей стороны, руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Он добавил, что в городе растёт количество пунктов выдачи товаров интернет-магазинов.

Программу реновации утвердили в 2017 году. Она включает 5175 домов. На данный момент обеспечен ввод в эксплуатацию новостроек для расселения 1 тыс. пятиэтажек.