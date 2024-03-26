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В Москве откроют первую школу волонтёра культурного наследия

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В Москве 3 апреля начнётся обучение в первой школе волонтёра культурного наследия.
В Москве откроют первую школу волонтёра культурного наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Образовательный курс посвящён изучению реставрационного искусства и продлится до 31 августа.

Лекции и практические занятия будут проходить в главном офисе ресурсного центра «Мосволонтёр», рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После изучения теории волонтёры пройдут практический курс на объектах культурного наследия.

В обучении могут принять участие совершеннолетние москвичи, имеющие опыт в сфере сохранения культурного наследия.

Заявки принимаются до 31 марта на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр».

Ранее сообщалось, что волонтёров из Подмосковья наградили за работу на ВФМ-2024.

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