В Москве откроют первую школу волонтёра культурного наследия
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Образовательный курс посвящён изучению реставрационного искусства и продлится до 31 августа.
Лекции и практические занятия будут проходить в главном офисе ресурсного центра «Мосволонтёр», рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
После изучения теории волонтёры пройдут практический курс на объектах культурного наследия.
В обучении могут принять участие совершеннолетние москвичи, имеющие опыт в сфере сохранения культурного наследия.
Заявки принимаются до 31 марта на сайте ресурсного центра «Мосволонтёр».
Ранее сообщалось, что волонтёров из Подмосковья наградили за работу на ВФМ-2024.