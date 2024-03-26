В Москве благоустроят сад «Аквариум»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве сада «Аквариум».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, сад сохранит первоначальный облик, но для комфорта посетителей добавят современные элементы — гранитные дорожки, новое освещение, дополнительные лавочки и урны, видеоэкраны со сценами из спектаклей Театра Моссовета.

Также очистят от загрязнений архитектурные элементы, посадят 3,2 тыс. кустарников, разобьют газон и цветники.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.