В Москве благоустроят сад «Аквариум»
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на личный блог мэра.
Как отметил Собянин, сад сохранит первоначальный облик, но для комфорта посетителей добавят современные элементы — гранитные дорожки, новое освещение, дополнительные лавочки и урны, видеоэкраны со сценами из спектаклей Театра Моссовета.
Также очистят от загрязнений архитектурные элементы, посадят 3,2 тыс. кустарников, разобьют газон и цветники.
Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.