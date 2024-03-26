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В Москве благоустроят сад «Аквариум»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем благоустройстве сада «Аквариум».
В Москве благоустроят сад «Аквариум»
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, сад сохранит первоначальный облик, но для комфорта посетителей добавят современные элементы — гранитные дорожки, новое освещение, дополнительные лавочки и урны, видеоэкраны со сценами из спектаклей Театра Моссовета.

Также очистят от загрязнений архитектурные элементы, посадят 3,2 тыс. кустарников, разобьют газон и цветники.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы появятся новые указатели в сети пешеходной навигации.

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