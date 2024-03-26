В Подмосковье задержали дебошира с ножом, напавшего на компьютерный клуб
- РИА Новости
Как утверждает МВД, инцидент произошёл в городском округе Щёлково. Подозреваемый — местный житель 1989 года рождения.
«Пострадавшие госпитализированы. Полицейскими правонарушитель доставлен в следственные органы», — сообщила полиция.
Пользователи соцсетей ранее сообщили, что мужчина с ножом напал на компьютерный клуб в Подмосковье. В Telegram-каналах появилось видео, на котором злоумышленник в капюшоне уже на входе в помещение начинает атаковать молодых людей, после чего забегает внутрь.