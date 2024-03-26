В Подмосковье задержали дебошира с ножом, напавшего на компьютерный клуб

Полиция подтверждает, что в Подмосковье задержан дебошир, напавший с ножом на подростков в компьютерном клубе. Ранения получили два молодых человека 2002 и 2008 годов рождения.

Как утверждает МВД, инцидент произошёл в городском округе Щёлково. Подозреваемый — местный житель 1989 года рождения.

«Пострадавшие госпитализированы. Полицейскими правонарушитель доставлен в следственные органы», — сообщила полиция.

Пользователи соцсетей ранее сообщили, что мужчина с ножом напал на компьютерный клуб в Подмосковье. В Telegram-каналах появилось видео, на котором злоумышленник в капюшоне уже на входе в помещение начинает атаковать молодых людей, после чего забегает внутрь.