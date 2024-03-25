RT: один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» увлекался автомобилями

Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 24-летний Диловар Исломов — увлекался автомобилями, выяснил RT.

Как выяснил RT, он не раз попадал в поле зрения тверских приставов за неуплату штрафов от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, на его странице в соцсети много фотографий с машинами.



Есть снимок с белым Renault, похожим на тот, на котором террористы скрылись после теракта в «Крокусе». Однако номера машины на фото Исломова другие.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова до 22 мая.