RT: один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» увлекался автомобилями
- РИА Новости
- © Сергей Бобылев
Как выяснил RT, он не раз попадал в поле зрения тверских приставов за неуплату штрафов от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Кроме того, на его странице в соцсети много фотографий с машинами.
Есть снимок с белым Renault, похожим на тот, на котором террористы скрылись после теракта в «Крокусе». Однако номера машины на фото Исломова другие.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова до 22 мая.