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RT: один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» увлекался автомобилями

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Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» — 24-летний Диловар Исломов — увлекался автомобилями, выяснил RT.
RT: один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» увлекался автомобилями
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Как выяснил RT, он не раз попадал в поле зрения тверских приставов за неуплату штрафов от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, на его странице в соцсети много фотографий с машинами.

Есть снимок с белым Renault, похожим на тот, на котором террористы скрылись после теракта в «Крокусе». Однако номера машины на фото Исломова другие.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Диловара Исломова до 22 мая.

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