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Жителей Курганской области предупредили об активизации мошенников

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Жителей Курганской области предупредили о том, что в регионе участились случаи обращений мошенников под видом руководителей организаций и предприятий.
Жителей Курганской области предупредили об активизации мошенников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Вновь активизировались мошенники, которые обращаются к своим жертвам от имени руководителей организаций и предприятий, где работает человек. Сотрудники полиции напоминают гражданам: получив от вышестоящего руководства сообщения с просьбой о содействии каким-либо третьим лицам, следует проявлять бдительность», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.

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