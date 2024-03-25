Жителей Курганской области предупредили об активизации мошенников

Жителей Курганской области предупредили о том, что в регионе участились случаи обращений мошенников под видом руководителей организаций и предприятий.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Вновь активизировались мошенники, которые обращаются к своим жертвам от имени руководителей организаций и предприятий, где работает человек. Сотрудники полиции напоминают гражданам: получив от вышестоящего руководства сообщения с просьбой о содействии каким-либо третьим лицам, следует проявлять бдительность», — отмечается в сообщении.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.