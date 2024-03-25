Приёмная кампания в российские вузы начнётся 20 июня
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Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается в материале, Чернышенко провёл совещание по проведению приёмной кампании в вузах, в котором приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и другие заинтересованные ведомства.
«Вице-премьер отметил, что приёмная кампания в вузы стартует 20 июня», — сказано в заявлении.
19 марта Фальков заявил, что система приёма в вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.