Приёмная кампания в российские вузы начнётся 20 июня, заявили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко со ссылкой на него.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, Чернышенко провёл совещание по проведению приёмной кампании в вузах, в котором приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, глава Минцифры Максут Шадаев и другие заинтересованные ведомства.

«Вице-премьер отметил, что приёмная кампания в вузы стартует 20 июня», — сказано в заявлении.

19 марта Фальков заявил, что система приёма в вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.