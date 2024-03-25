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Половина россиян испытывают трудности при составлении резюме

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Согласно новому исследованию, около 50% россиян испытывают трудности при составлении резюме.
Половина россиян испытывают трудности при составлении резюме
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор».

По словам 32% опрошенных, им сложно формулировать свои достижения, а 20% назвали главной сложностью описание навыков.

О трудностях с описанием опыта работы заявили 18% респондентов, с оформлением — 13% (столько же участников исследования не любят перечислять свои обязанности).

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков прокомментировал возможные изменения на рынке труда после внедрения искусственного интеллекта.

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