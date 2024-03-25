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Работавший в «Крокусе» подросток рассказал, как люди пытались выбежать из здания

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Работавший в «Крокусе» в день теракта 14-летний Артём Филатов рассказал RT, как проходила эвакуация из здания во время нападения террористов.

«Когда [уже] толпа зашла в служебные коридоры, так как нам проводили инструктаж, что делать при теракте, я старался координировать людей. А когда вышли на улицу, старался как-то успокоить. Потом все люди добежали до Vegas», — рассказывает Артём.

По его словам, персонал либо вёл людей за собой, либо давал указания, куда идти. Большинство сотрудников в гардеробе или на контроле билетов — школьники или студенты.

Когда раздались выстрелы, несколько сотен человек попытались протиснуться в узкие двери на минус первом этаже.

«У меня просто один кадр, где я стою в этой толпе, которая до сих пор пытается протиснуться в эту дверь. Это момент, когда я испытал самый большой страх. Когда вся эта толпа протискивается, протискивается — и звуки автоматных очередей, они просто всё ближе и ближе, громче и громче», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что очень боялся за людей, которые находились в состоянии паники, и решил, что нужно помогать сначала им, а не себе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил проанализировать работу систем оповещения в «Крокус Сити Холле» во время теракта.

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