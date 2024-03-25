Собянин рассказал о работе медклассов в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что благодаря реализации нового стандарта предпрофессионального образования в медицинских классах столичных школ дети могут получить углублённые знания по профильным предметам и овладеть базовыми практическими навыками.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог Собянина.

Как отметил мэр, будущие медики проходят обучение по расширенным курсам биологии, химии и (по выбору) математики.

«На остальных предметах ребята тоже знакомятся с профессией врача: изучают медицинский английский, читают литературные произведения, посвящённые медицине», — рассказал Собянин.

Для учеников медицинских классов предусмотрен курс «Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека».

На практических занятиях дети знакомятся с техникой базовых манипуляций.

Кроме того, для старшеклассников организуют экскурсии в медицинские учреждения, встречи с врачами и другие мероприятия.

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