Собянин рассказал о работе медклассов в школах
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог Собянина.
Как отметил мэр, будущие медики проходят обучение по расширенным курсам биологии, химии и (по выбору) математики.
«На остальных предметах ребята тоже знакомятся с профессией врача: изучают медицинский английский, читают литературные произведения, посвящённые медицине», — рассказал Собянин.
Для учеников медицинских классов предусмотрен курс «Шаг в медицину. Анатомия и физиология человека. Здоровье человека».
На практических занятиях дети знакомятся с техникой базовых манипуляций.
Кроме того, для старшеклассников организуют экскурсии в медицинские учреждения, встречи с врачами и другие мероприятия.
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