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В Совфеде предложили отправлять просроченные продукты на переработку в корм для животных

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В Совфеде предложили отправлять просроченные продукты на переработку в корм для сельхозживотных.
В Совфеде предложили отправлять просроченные продукты на переработку в корм для животных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с ретейлом, с ассоциациями, обсуждаем возможность разработки законопроекта. Может быть, некоторые продукты мы разрешим отдавать на корм животных, но это надо ещё исследовать. Пока я не готов сказать, что такой закон выйдет. Нужно посмотреть вместе с научным сообществом, какие могут быть негативные последствия», — заявил первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Со своей стороны, сенатор Людмила Талабаева отметила, что в данном случае важна оценка Минсельхоза — какие продукты можно скармливать животным, сколько времени может пройти по истечении срока годности и так далее.

Как предположила Талабаева, могут разрешить отдавать на корм просроченные овощи, фрукты и хлеб, с чёткими рекомендациями специалистов.

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