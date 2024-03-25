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Психолог Белявская рассказала об упражнениях по снятию стресса

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Психолог Анна Белявская рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.
Психолог Белявская рассказала об упражнениях по снятию стресса
  • Gettyimages.ru

«Практика визуализации — один из способов прийти в баланс, в гармонию, переориентироваться на то, что нас расслабляет или приводит к спокойствию», — цитирует эксперта телеканал «360».

По словам Белявской, полезной может быть и практика заземления, которая помогает при перенаправлении внимания.

«Третья практика — «квадратное», или «коробочное», дыхание. Когда мы чувствуем тревогу, наше тело реагирует на этот стресс, он ощущается даже физически, появляются такие симптомы, как частое сердцебиение, учащённое дыхание», — рассказала эксперт.

Она пояснила, что при выполнении такого упражнения нужно глубоко вдохнуть через нос и параллельно считать до четырёх, затем задержать дыхание и снова считать, после чего начать выдыхать и вновь вести счёт.

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