Кардиолог Лубашевская рассказала о факторах риска развития болезней сердца

Врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующая кардиологическим отделением №2 Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. Марина Лубашевская рассказала, какие существуют факторы риска развития болезней сердца.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что факторы риска делятся на те, на которые можно повлиять, и те, с которыми ничего сделать нельзя.

К первым относятся вредные привычки, лишний вес, стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение сна, повышенный уровень холестерина.

Вторая группа — это наследственность, пожилой возраст и ряд других.

«Особенно важно контролировать здоровье тем людям, в семьях которых встречались некорродируемые факторы риска, к которым относятся: ранние мозговые инсульты, инфаркты миокарда и сахарный диабет, возникшие в возрасте до 50 лет», — уточнила Лубашевская.

Ранее кардиолог Нияз Исхаков заявил, что за артериальным давлением нужно следить с молодого возраста.