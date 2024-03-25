Кардиолог Лубашевская рассказала о факторах риска развития болезней сердца
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В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что факторы риска делятся на те, на которые можно повлиять, и те, с которыми ничего сделать нельзя.
К первым относятся вредные привычки, лишний вес, стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение сна, повышенный уровень холестерина.
Вторая группа — это наследственность, пожилой возраст и ряд других.
«Особенно важно контролировать здоровье тем людям, в семьях которых встречались некорродируемые факторы риска, к которым относятся: ранние мозговые инсульты, инфаркты миокарда и сахарный диабет, возникшие в возрасте до 50 лет», — уточнила Лубашевская.
Ранее кардиолог Нияз Исхаков заявил, что за артериальным давлением нужно следить с молодого возраста.