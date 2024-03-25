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Кардиолог Лубашевская рассказала о факторах риска развития болезней сердца

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Врач-кардиолог высшей квалификационной категории, заведующая кардиологическим отделением №2 Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. Марина Лубашевская рассказала, какие существуют факторы риска развития болезней сердца.
Кардиолог Лубашевская рассказала о факторах риска развития болезней сердца
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что факторы риска делятся на те, на которые можно повлиять, и те, с которыми ничего сделать нельзя.

К первым относятся вредные привычки, лишний вес, стресс, малоподвижный образ жизни, нарушение сна, повышенный уровень холестерина.

Вторая группа — это наследственность, пожилой возраст и ряд других.

«Особенно важно контролировать здоровье тем людям, в семьях которых встречались некорродируемые факторы риска, к которым относятся: ранние мозговые инсульты, инфаркты миокарда и сахарный диабет, возникшие в возрасте до 50 лет», — уточнила Лубашевская.

Ранее кардиолог Нияз Исхаков заявил, что за артериальным давлением нужно следить с молодого возраста.

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