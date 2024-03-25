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Бастрыкин поручил завести дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело и представить доклад о расследовании ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске.
Бастрыкин поручил завести дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Челябинске
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 23 марта на улице 60-летия Октября.

Водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль, припаркованный на обочине.

Несколько пассажиров пострадали при столкновении. Им потребовалась медицинская помощь.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказали в пресс-службе СК России.

Ранее сообщалось, что автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, есть пострадавшие.

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