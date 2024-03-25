В Москве откроют ещё пять выделенных полос с 20 апреля

На юге, юго-востоке и западе Москвы откроют пять выделенных полос с 20 апреля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На участках общей протяжённостью около двух километров курсируют 27 маршрутов наземного транспорта.

Благодаря новым выделенным полосам, на этих отрезках в два — три раза увеличится скорость маршрутов.

Согласно статистике, также на таких участках на 25% снижается аварийность.

Ранее сообщалось, что на станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы.