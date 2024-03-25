В Москве откроют ещё пять выделенных полос с 20 апреля
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
На участках общей протяжённостью около двух километров курсируют 27 маршрутов наземного транспорта.
Благодаря новым выделенным полосам, на этих отрезках в два — три раза увеличится скорость маршрутов.
Согласно статистике, также на таких участках на 25% снижается аварийность.
Ранее сообщалось, что на станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы.