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На заваленную шахту «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации

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Георадар для оценки ситуации в шахте «Пионер», где под завалами с 18 марта находятся 13 горняков, доставят 27 марта.

Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Амурской области.

«Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование необходимо для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности.

За прошедшую ночь в Приамурье с заваленной шахты «Пионер» вывезли 182 кубометра грунта.

Ранее на руднике «Пионер» приступили к бурению третьей скважины.

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