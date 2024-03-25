На заваленную шахту «Пионер» доставят георадар для оценки ситуации
Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства Амурской области.
«Георадар для мониторинга ситуации в карьере доставят на место 27 марта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оборудование необходимо для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности.
За прошедшую ночь в Приамурье с заваленной шахты «Пионер» вывезли 182 кубометра грунта.
Ранее на руднике «Пионер» приступили к бурению третьей скважины.