Воробьёв: с 18:00 начнут выдавать оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 18:00 24 марта начнут выдавать вещи, которые были оставлены в гардеробе «Крокус Сити Холла».

В Telegram он рассказал, что специалисты упакуют и опишут одежду до 15:00. В первую очередь будут выдаваться вещи тем, у кого есть гардеробная бирка.

«К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», — добавил губернатор.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии — 122-0.

Минздрав Подмосковья заявил, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 154.