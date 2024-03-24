Воробьёв: с 18:00 начнут выдавать оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи
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В Telegram он рассказал, что специалисты упакуют и опишут одежду до 15:00. В первую очередь будут выдаваться вещи тем, у кого есть гардеробная бирка.
«К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», — добавил губернатор.
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии — 122-0.
Минздрав Подмосковья заявил, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 154.