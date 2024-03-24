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Воробьёв: с 18:00 начнут выдавать оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что с 18:00 24 марта начнут выдавать вещи, которые были оставлены в гардеробе «Крокус Сити Холла».
Воробьёв: с 18:00 начнут выдавать оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

В Telegram он рассказал, что специалисты упакуют и опишут одежду до 15:00. В первую очередь будут выдаваться вещи тем, у кого есть гардеробная бирка.

«К выдаче машин также готовы. Вместе с ГИБДД обзваниваем собственников, чтобы вечером начать возвращать автомобили. Всего на парковках их 383», — добавил губернатор.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии — 122-0.

Минздрав Подмосковья заявил, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 154.

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