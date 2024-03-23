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Владелец «Крокус Сити Холла» сообщил о гибели охранника в результате теракта

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Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявил о гибели охранника концертного зала в результате теракта.

«Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», — сказал Агаларов РБК.

Он уточнил, что террористы проникли в зал через окно соседнего выставочного центра и открыли хаотичный огонь.

«Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются контролёры», — рассказал Агаларов.

По данным СК России, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 133.

В МЧС обновили данные о погибших. В перечне фигурируют 29 фамилий.

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