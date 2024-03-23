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Депутат Чепа назвал ужасным преступлением теракт в «Крокусе»

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Депутат Чепа назвал ужасным преступлением теракт в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Парламентарий назвал теракт огромной трагедией.

«Это ужасное, организованное преступление. Очень тяжело, мы все, конечно, соберёмся, мобилизуемся. Надо сделать всё, чтобы этого больше не повторилось. Самые глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы видим, откуда следы и куда они ведут. Будем делать всё, чтобы похожего не повторялось ни у нас, ни больше нигде в мире», — отметил Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.

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