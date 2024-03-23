Депутат Чепа назвал ужасным преступлением теракт в «Крокусе»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT высказался о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Парламентарий назвал теракт огромной трагедией.

«Это ужасное, организованное преступление. Очень тяжело, мы все, конечно, соберёмся, мобилизуемся. Надо сделать всё, чтобы этого больше не повторилось. Самые глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы видим, откуда следы и куда они ведут. Будем делать всё, чтобы похожего не повторялось ни у нас, ни больше нигде в мире», — отметил Чепа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.