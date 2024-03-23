Депутат Чепа назвал ужасным преступлением теракт в «Крокусе»
- globallookpress.com
- © Bulkin Sergey/news.ru
Парламентарий назвал теракт огромной трагедией.
«Это ужасное, организованное преступление. Очень тяжело, мы все, конечно, соберёмся, мобилизуемся. Надо сделать всё, чтобы этого больше не повторилось. Самые глубокие соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы видим, откуда следы и куда они ведут. Будем делать всё, чтобы похожего не повторялось ни у нас, ни больше нигде в мире», — отметил Чепа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.