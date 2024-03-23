Путин: никому не удастся посеять ядовитые семена розни в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что никому не удастся посеять ядовитые семена розни в многонациональное общество России.

Об этом президент сказал в ходе обращения к гражданам.

«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — отметил он.

По его словам, Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, однако становилась ещё сильнее.

«Так будет и сейчас», — подчеркнул Путин.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

По данным СК России, число погибших при нападении составляет 115.

Четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в Подмосковье, были задержаны недалеко от границы с Украиной. Всего задержаны 11 человек.