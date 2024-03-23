Путин: никому не удастся посеять ядовитые семена розни в России
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Об этом президент сказал в ходе обращения к гражданам.
«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — отметил он.
По его словам, Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, однако становилась ещё сильнее.
«Так будет и сейчас», — подчеркнул Путин.
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
По данным СК России, число погибших при нападении составляет 115.
Четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в Подмосковье, были задержаны недалеко от границы с Украиной. Всего задержаны 11 человек.