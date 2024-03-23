Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей
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«Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей», — сказал Путин.
Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Московской области перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.
По последним данным, число жертв нападения сейчас составляет 115.
ФСБ ранее отчиталась о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».