Путин: мы столкнулись с подготовленным массовым убийством мирных людей

Президент России Владимир Путин назвал теракт в «Крокус Сити Холле» подготовленным массовым убийством мирных людей.

«Очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей», — сказал Путин.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Московской области перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По последним данным, число жертв нападения сейчас составляет 115.

ФСБ ранее отчиталась о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».