Путин поблагодарил медиков, пожарных и спасателей за помощь при теракте в «Крокусе»
Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность всем медицинским работникам, пожарным службам и спасателям за предоставленную помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».
- AFP
Также он подчеркнул, что обычные граждане в первые минуты после трагедии не остались безучастными и помогли доставлять пострадавших в больницы.
Кроме того, Путин объявил 24 марта днём траура в России.
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