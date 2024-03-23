Путин поблагодарил медиков, пожарных и спасателей за помощь при теракте в «Крокусе»

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность всем медицинским работникам, пожарным службам и спасателям за предоставленную помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Также он подчеркнул, что обычные граждане в первые минуты после трагедии не остались безучастными и помогли доставлять пострадавших в больницы.

Кроме того, Путин объявил 24 марта днём траура в России.