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Женщина сообщила, что её сын прикрыл свою девушку от пуль в «Крокусе»

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Женщина рассказала Ruptly о своём сыне, который прикрыл свою девушку от пуль террористов в «Крокус Сити Холле». Молодого человека с места трагедии забрала скорая, его состояние оценивается как средней тяжести.
Женщина сообщила, что её сын прикрыл свою девушку от пуль в «Крокусе»
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

«Ужас был... Он собой прикрыл свою девушку», — рассказала собеседница.

Также Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, рассказала RT, что оказалась в списках погибших в «Крокусе», но чудом выжила.

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