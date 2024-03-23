Женщина сообщила, что её сын прикрыл свою девушку от пуль в «Крокусе»

Женщина рассказала Ruptly о своём сыне, который прикрыл свою девушку от пуль террористов в «Крокус Сити Холле». Молодого человека с места трагедии забрала скорая, его состояние оценивается как средней тяжести.

РИА Новости

© Сергей Бобылев

«Ужас был... Он собой прикрыл свою девушку», — рассказала собеседница. Также Евгения Рюмина, дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, рассказала RT, что оказалась в списках погибших в «Крокусе», но чудом выжила.