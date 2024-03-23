Косачёв заявил о необходимости установить организаторов теракта в «Крокусе»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT выразил соболезнования родным погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Шок, скорбь, глубочайшее горе, сочувствие тем, кто пострадал либо потерял близких, друзей. И, конечно же, гнев. Это абсолютное желание добиться того, чтобы не просто были задержаны те, кто стрелял, но и установлены те, кто их нацеливал, кто организовывал всё это», — отметил Косачёв.

Он добавил, что в эти дни работает в ассамблее Межпарламентского союза (МПС).

«Я в международном парламентском сообществе ощущаю искренние, лишённые какой бы то ни было политической конъюнктуры чувства соболезнования, сопричастности с нашим горем со стороны самых разных национальных делегаций. В том числе из недружественных стран. Люди подходят, люди выражают свою скорбь. Есть ощущение удивительного единения вокруг этого горя. Мы искренне благодарны нашим коллегам за такую поддержку», — добавил вице-спикер.

Ранее ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.