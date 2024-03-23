Симоньян опубликовала видео с допросом «главаря упырей», напавших на «Крокус»

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала второе видео с допросом другого задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле».

«А вот главарь упырей», — сообщила Симоньян в своём Telegram-канале.

Задержанный на видео не говорит по-русски, однако через переводчика он сообщил, что проживал в хостеле.

Перед этим другой задержанный рассказал, что совершить теракт ему предложили через Telegram. По его словам, ему предложили 500 тыс. рублей за убийство людей — «без разницы каких».

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.