Сенатор Цеков о теракте в «Крокусе»: это огромная трагедия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Это огромная трагедия. Это проявление лица террористов, которые не имеют человеческого обличья. Люди, которые таким подлым методом убивают гражданских, ни в чём не повинных людей, — это люди, которые должны быть абсолютно презираемыми. На мой взгляд, нам нужно всерьёз задуматься над отменой для таких личностей моратория на смертную казнь», — сказал Цеков.

По последним данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.

После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.