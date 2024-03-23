Сенатор Цеков о теракте в «Крокусе»: это огромная трагедия
- AP
- © Vitaly Smolnikov
«Это огромная трагедия. Это проявление лица террористов, которые не имеют человеческого обличья. Люди, которые таким подлым методом убивают гражданских, ни в чём не повинных людей, — это люди, которые должны быть абсолютно презираемыми. На мой взгляд, нам нужно всерьёз задуматься над отменой для таких личностей моратория на смертную казнь», — сказал Цеков.
По последним данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 93.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» произошли стрельба и пожар.
После инцидента в столичных аэропортах усилили меры безопасности. Также дополнительные меры приняли в РЖД.