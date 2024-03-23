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Минздрав: в больницах находятся 107 пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Минздрав России сообщил, что 107 человек находятся в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле». Состояние 16 из них оценивается как крайне тяжёлое. 
Минздрав: в больницах находятся 107 пострадавших при теракте в «Крокусе»
  • AFP

Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. 

«По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», — цитирует Интерфакс помощника главы Минздрава.

Пострадали четверо детей, один из них в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом.

По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.

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