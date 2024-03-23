Минздрав: в больницах находятся 107 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- AFP
Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в стационарах Московской области, Москвы и федеральных медорганизаций оказывается медицинская помощь 107 пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле», — цитирует Интерфакс помощника главы Минздрава.
Пострадали четверо детей, один из них в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом.
По последним данным СК, 93 человека погибли в результате теракта.