ПВО уничтожила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ над Белгородской областью.

Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, дрон украинской армии был уничтожен около 11:30 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина.