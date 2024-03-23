ПВО уничтожила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ над Белгородской областью.
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России.
По данным ведомства, дрон украинской армии был уничтожен около 11:30 мск.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен