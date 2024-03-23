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ПВО уничтожила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью

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Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ над Белгородской областью.
ПВО уничтожила украинский дрон самолётного типа над Белгородской областью
  • РИА Новости

Об этом заявило Минобороны России.

По данным ведомства, дрон украинской армии был уничтожен около 11:30 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки ВСУ погиб мужчина.

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