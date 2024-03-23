Данные Минздрава: трое детей скончались после теракта в «Крокус Сити Холле»

Трое детей скончались после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Московской области.

Как пишет РИА Новости, такие данные содержатся в базе Минздрава в разделе «биологическая смерть». Там фигурируют трое детей и двое мужин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли.

В 10:00 мск будет опубликован список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», в него попадут те, кого смогли опознать.