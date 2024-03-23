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В Сочи после теракта в «Крокусе» усилили патрулирование важных объектов

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В Сочи после теракта в подмосковном «Крокусе» усилили патрулирование важных объектов.

Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

«Полиция и силовые структуры усилили контроль и патрулирование важных объектов, чтобы обеспечить безопасное нахождение граждан на транспортных хабах и в местах массового скопления людей», — написал он в Telegram.

При этом глава города отметил, что оперативная обстановка в Сочи остаётся спокойной.

Ранее Минтранс России после теракта в «Крокус Сити Холле» сообщил, что на объектах транспорта продолжает действовать максимальный, третий уровень безопасности.

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