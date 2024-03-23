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40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Ведущие театры Москвы решили отказаться от всех спектаклей в текущие выходные

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Руководители ведущих театров Москвы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей на фоне теракта в здании «Крокус Сити Холла» в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, которое есть в распоряжении агентства.

«Сегодня произошла ужасная трагедия. Всё театральное сообщество соболезнует пострадавшим в «Крокус Сити Холле», их родным и близким. В знак нашей поддержки мы приняли решение не проводить в эти выходные никаких театральных спектаклей», — говорится в обращении от имени художественного руководителя Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова, директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой и художественного руководителя Театра на Малой Ордынке Евгения Герасимова.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

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