В ЛНР усилили меры безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»
«В связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» по всему региону в предстоящие выходные будут отменены развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия... усилены меры безопасности», — заявил он.
Глава республики выразил соболезнования близким погибших.
По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.
Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
RT ведёт онлайн-трансляцию.