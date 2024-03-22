В ЛНР усилили меры безопасности на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об усилении мер безопасности в республике на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

«В связи с терактом в московском «Крокус Сити Холле» по всему региону в предстоящие выходные будут отменены развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия... усилены меры безопасности», — заявил он.

Глава республики выразил соболезнования близким погибших.

По меньшей мере 40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ФСБ России. Ещё более 100 человек пострадали.

Президенту России Владимиру Путину сразу доложили о стрельбе в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

RT ведёт онлайн-трансляцию.