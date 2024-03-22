Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»
- РИА Новости
«Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в Telegram.
Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.
По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.
RT ведёт онлайн-трансляцию.