Собянин: Москва окажет всю необходимую помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле»

В «Крокус Сити Холле» произошла ужасная трагедия, Москва окажет необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — написал он в Telegram.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.