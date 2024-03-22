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«Движение Первых» запустило акцию «Театральное закулисье»

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Участники «Движения Первых» посетят знаменитые театры в рамках акции «Театральное закулисье».
«Движение Первых» запустило акцию «Театральное закулисье»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Мероприятие предусматривает посещение театров своего региона, просмотр спектаклей и знакомство с популярными актёрами.

«Первые» будут знакомиться с профессией, смотреть, как строится постановка, кто работает с декорациями и костюмами, как труппа театра репетирует и многое другое», — заявила зампред правления движения Екатерина Самсонова.

В настоящее время в акции участвуют дети из 34 регионов. В перспективе к акции присоединятся ещё 16 субъектов России.

Ранее сообщалось, что в столичных парках проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

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