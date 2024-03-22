Более половины россиян признались, что недовольны своей фигурой
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Исследование, которое провёл сайт kp.ru, показало, что порядка 55% респондентов всю сознательную жизнь ведут борьбу с лишним весом, но у них не получается достичь желаемого результата.
При этом 21% опрошенных заявили, что могут набрать вес, например, в отпуске, а затем вновь сбросить лишнее.
Ещё 7% россиян сообщили, что считают себя полными или даже толстыми, но их это устраивает, а лишний вес не отражается на самочувствии.
А 13% респондентов заявили, что, напротив, считают себя излишне худыми и не могут набрать вес.
Только 21% россиян полностью довольны собой и своей фигурой.
Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала основные ошибки, которые допускают женщины при похудении.