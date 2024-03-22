«Мастерская новых медиа» начала обучать медийщиков из других стран

Программа по подготовке медиатехнологов «Мастерская новых медиа» начала новый образовательный год, первый медиапоток собрал 76 специалистов из 29 регионов России и впервые — участников из Белоруссии и Бельгии.

Самое большое количество участников — из Москвы, Ростовской области, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики, Калужской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.

Впервые в Мастерской участвуют медийщики из Чеченской Республики и Херсонской области. Более 40% участников являются руководителями в медиа, каждый пятый слушатель — блогер или руководитель паблика.

В числе иностранных участников — главный редактор мультимедийных проектов информационного агентства «Минск-новости» Оксана Канашиц. Бельгию на программе представляет Анна Ева Андерсен — научный сотрудник института международных отношений RWTH Aachen University в Германии, автор блога на YouTube, в котором рассказывает о жизни в Бельгии, Германии и России.

«Этот поток побил все рекорды по количеству заявок: конкурс превысил более 42 человек на место. Это означает, что мы смогли собрать сильнейших, профессиональнейших, интереснейших людей, это накладывает на нас большую ответственность. Мы ставим перед собой важнейшую задачу — не просто обучение медийщиков, а формирование распределённого сообщества медиатехнологов, объединённых единым ценностным полем, объединённых глобальной целью, связанной с развитием нашей страны», — рассказала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

Участников ждёт три очных модуля обучения в Москве, мастер-классы, лекции от лучших экспертов и практиков в области медиа, а также встречи с общественными деятелями, руководителями грантовых институтов, представителями администрации президента России.