Карьерный эксперт Чукина: трудоголизм может привести к депрессии

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина напомнила, что трудоголизм — одна из форм психической зависимости, которая вредит рабочему процессу.

Когда человек уходит в работу с головой, начальство и коллеги, как правило, поощряют это, однако такое поведение серьёзно расшатывает ментальное здоровье и в конечном итоге приводит к выгоранию, а также может спровоцировать депрессию, поделилась специалист в разговоре с газетой «Известия».

Чукина также подчеркнула, что в долгосрочной перспективе трудоголики не приносят пользы бизнесу, поскольку не умеют делегировать задачи и замыкают важные рабочие процессы на себе.

У трудоголика нарушается баланс между работой и частной жизнью, при этом сам он этого не осознаёт. В большинстве случаев трудоголик пытается заполнить работой внутреннюю пустоту или отвлечься от неприятных переживаний, объяснила эксперт.

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