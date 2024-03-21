RT в Telegram
Подпишись

Карьерный эксперт Чукина: трудоголизм может привести к депрессии

Короткая ссылка
Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина напомнила, что трудоголизм — одна из форм психической зависимости, которая вредит рабочему процессу.

Когда человек уходит в работу с головой, начальство и коллеги, как правило, поощряют это, однако такое поведение серьёзно расшатывает ментальное здоровье и в конечном итоге приводит к выгоранию, а также может спровоцировать депрессию, поделилась специалист в разговоре с газетой «Известия».

Чукина также подчеркнула, что в долгосрочной перспективе трудоголики не приносят пользы бизнесу, поскольку не умеют делегировать задачи и замыкают важные рабочие процессы на себе.

У трудоголика нарушается баланс между работой и частной жизнью, при этом сам он этого не осознаёт. В большинстве случаев трудоголик пытается заполнить работой внутреннюю пустоту или отвлечься от неприятных переживаний, объяснила эксперт.

Ранее психолог Галина Красноруженко в беседе с телеканалом «360» рассказала, почему весной может наблюдаться депрессивное состояние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить