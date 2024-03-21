В Москве 25 тысяч мероприятий провели при помощи сервиса «Вместе с культурой»
Посредством сервиса можно арендовать площадку в городских учреждениях культуры под любое мероприятие, пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.
Собянин отметил, что на третий год такое бронирование в городе «стало по-настоящему массовым явлением».
Сервис постоянно развивается, количество площадок увеличивается. Всего в электронном каталоге более 1,3 тыс. помещений, в том числе библиотеки, усадьбы, музеи, выставочные пространства, концертные и танцевальные залы.
Забронировать помещения можно на срок от одного часа.
Ранее НСН со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в Москве посещаемость парков выросла в четыре раза за последние десять лет.