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Грузопассажирское судно столкнулось с льдиной на Сахалине

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Грузопассажирское судно «Александр Деев» во время движения на переправе Ванино-Холмск получило повреждение при столкновении с льдиной. Об этом рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На борту находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров, а также 28 автомобилей, никто не пострадал. На текущий момент судно ждёт буксировки в порт Ванино.

«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа», — заявили в ведомстве.

Ранее на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области произошёл пожар, госпитализированы четыре человека.

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