Грузопассажирское судно столкнулось с льдиной на Сахалине
На борту находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров, а также 28 автомобилей, никто не пострадал. На текущий момент судно ждёт буксировки в порт Ванино.
«Сахалинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа», — заявили в ведомстве.
Ранее на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области произошёл пожар, госпитализированы четыре человека.